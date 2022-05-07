Kayıp aranıyor!

06.05.2022 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Tuzluca’da sakin Mariam OMECHENKO(K-15) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılıp halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.