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Kayıp aranıyor!

07 Mayıs 2022 Cumartesi 12:02
Kayıp aranıyor!

06.05.2022 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Tuzluca’da sakin Mariam OMECHENKO(K-15) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılıp halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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