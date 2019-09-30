banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105033
ALTIN
266.478
DOLAR
5.6450
STERLİN
6.9411
EURO
6.1584
Seri hırsız tutuklandı
SERI HIRSIZ TUTUKLANDI
Çocuk tacizcisine 5 yıl!
ÇOCUK TACİZCİSİNE 5 YIL!
Ölümlü kaza
ÖLÜMLÜ KAZA
Ercan'da bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
Flaş Haber
Çocuk tacizcisine 5 yıl!
Kapat

Kayınvalidesini eviyle birlikte yakma tehdidinde bulunan şahıs teminata bağlandı

Kayınvalidesini eviyle birlikte yakma tehdidinde bulunan şahıs teminata bağlandı

30 Eylül 2019 Pazartesi 20:38
Kayınvalidesini eviyle birlikte yakma tehdidinde bulunan şahıs teminata bağlandı

27.9.19 tarihinde, Yeşilköy’de sakin kayınvalidesinin evine giderek avlusuna giren Dipkarpaz sakini Ziya Alkan, ayrılma aşamasında olan ve önceden defalarca taciz ettiği eşinin mahkemede açmış olduğu boşanma davasını geri çekmediği nedeniyle annesi olan şikâyetçi kayınvalidesine hitaben  ‘ evini ateşe verecem. Evinle beraber seni de yakacam ‘ diyerek şiddet tehdidinde bulunup mülke tecavüz ve itale-i lisan suçunu işlemesi nedeniyle28.9.19 tarihinde şikayet üzerine tutuklanmıştı.

banner317
29.9.19 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Ziya Alkan aleyhinde 1 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Zanlı bugün 30.9.19 tarihinde İskele kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlandı.

Huzurundaki olguları değerlendiren yargıç zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslimi, 3000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 75000 TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 3 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Ziya AlkanTehdit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seri hırsız tutuklandı
Seri hırsız tutuklandı
Akacan ve korumalarının davası yarına ertelendi
Akacan ve korumalarının davası yarına ertelendi
Çocuk tacizcisine 5 yıl!
Çocuk tacizcisine 5 yıl!
Polise şikâyet etme nedeniyle 2 grup halinde kavgaya tutuşan 6 kişi tutuklandı
Polise şikâyet etme nedeniyle 2 grup halinde kavgaya tutuşan 6 kişi tutuklandı
Sahte Facebook hesabından 8 yaşındaki erkek çocuğuna erkeklik organının resmini gönderdi
Sahte Facebook hesabından 8 yaşındaki erkek çocuğuna erkeklik organının resmini gönderdi
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Cinayet zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Cinayet zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Eşmene tutuksuz yargılanacak
Eşmene tutuksuz yargılanacak
Ercan'da bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı
Ercan'da bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı
Girne'de hırsızlık
Girne'de hırsızlık

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim