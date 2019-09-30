Kayınvalidesini eviyle birlikte yakma tehdidinde bulunan şahıs teminata bağlandı

27.9.19 tarihinde, Yeşilköy’de sakin kayınvalidesinin evine giderek avlusuna giren Dipkarpaz sakini Ziya Alkan, ayrılma aşamasında olan ve önceden defalarca taciz ettiği eşinin mahkemede açmış olduğu boşanma davasını geri çekmediği nedeniyle annesi olan şikâyetçi kayınvalidesine hitaben ‘ evini ateşe verecem. Evinle beraber seni de yakacam ‘ diyerek şiddet tehdidinde bulunup mülke tecavüz ve itale-i lisan suçunu işlemesi nedeniyle28.9.19 tarihinde şikayet üzerine tutuklanmıştı.

29.9.19 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Ziya Alkan aleyhinde 1 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Zanlı bugün 30.9.19 tarihinde İskele kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlandı.

Huzurundaki olguları değerlendiren yargıç zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslimi, 3000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 75000 TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 3 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)