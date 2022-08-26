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Kavşak operasyonu zanlılarına 6 gün tutukluluk

Kavşak operasyonunda uyuşturucu madde meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Yasin Süygün ve Hasan Çağakan Çaka mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Ağustos 2022 Cuma 14:35
Kavşak operasyonu zanlılarına 6 gün tutukluluk

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kavşak operasyonunda uyuşturucu madde meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Yasin Süygün ve Hasan Çağakan Çaka mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı. Polis, 22 Ağustos’ta Narkotik ekibi tarafından gerçekleştirilen Kavşak 2 operasyonunda Yasin Süygün’ün Kanunsuz uyuşturucu madde kokain ve hintkeneviri alma, verme ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, Lefkoşa-Gaziköy anayolunda zanlının aracının şüpheli görüldüğünü ve operasyon sırasında trafik kazası meydana geldiğini anlattı. Polis, zanlının aracının arka koltuğunda 50 gram ağırlığında kokain ile 40 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile 150 Euro, 3 bin TL’nin emare alındığını belirtti. Polis, zanlının kontrol amaçlı 112 Acil Servis ile hastaneye kaldırıldığını ve aynı gün taburcu olduğunu belirtti. Polis, zanlının dayısının ikametgâhının avlusundaki boş oda içinde bir miktar uyuşturucu koyduğuna dair itirafı üzerine, Vadili’deki ikametgâhında 18.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılan aramada 95 gram ağırlığında hintkeneviri ile iki ayrı poşette toplam 8 gram ağırlığında kokain türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını söyledi. Polis, yine aynı gün mesele ile ilgili olarak Zanlı-1'den yapılan soruşturmada ve temin edilen gönüllü ifadesinde konu araç içerisinde ve ikametgahta bulunan maddeleri olay günü Mağusa'da sakin zanlı 2 Hasan Çağakan Çaka’nın aracılığı ile GKRY'de sakin ve tarafımızdan aranmakta olan şahsın gönderdiği ve Whatsapp Business üzerinden bu şahsın belirleyeceği konumlara Zanlı-1'in atması halinde her bir paketi için 20 Euro para kazanç elde edeceğinin öğrenildiğini belirtti. Polis, aynı gün saat 20.50'de Mağusa adresinde sakin zanlı 2’nin ikametgâhında tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, akabinde 20.55-21.10 saatleri arasında zanlı 2'nin ikametgâhında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramda, kendisine ait yatak odasındaki komodin çekmecesi içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak zanlı 2'den yapılan soruşturmalarda ve temin edilen gönüllü ifadesinde, olay günü zanlı 1'in yönlendirmesi ve isteği üzerine konu uyuşturucuları Beyarmudu Kara Giriş Kapısından KKTC'ne ithal ettiği bilahare zanlı 1 ile Türkmenköy Camisi karşısında buluşup konu uyuşturucuları teslim ettiği ve zanlı 1'den 500 TL para ile tasarrufunda bulunan konu uyuşturucu maddeyi aldığının öğrenildiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili yapılan soruşturmalarda ve zanlı 1'den temin edilen gönüllü ifadesi ile cep telefonu içerisindeki Whatsapp isimli internet adresi üzerinden zanlı 2 ile aralarında geçen mesajlarda zanlı 2'nin 27 gram ağırlığındaki Hint Kenevirine karşılık Zanlı 1'e olay günü 150 Euro ve 3000 TL nakit para verdiğinin öğrenildiğini anlattı. Polis, bu yönde de araştırmaların devam ettiğini, mesele ile ilgili her iki zanlının da suçlarını itiraf edici birer gönüllü ifade verdiğini ancak vermiş oldukları gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzip çalışmaları başlamasına rağmen henüz tamamlanamadığını söyledi. Polis, uyuşturucu maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini ve henüz netice alınmadığını belirtti. Polis, zanlıların aleyhinde başlatılan soruşturmanın ciddi ve kapsamlı bir mesele olduğunu aranmakta olan iki şahıs ve kayıp olduğuna inanılan emareler olduğunu söyleyerek, tahkikatın selameti açısından her iki zanlının da 6 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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