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Tufan Erhürman

Kavgada kafasında çatlak oluşan ve ameliyat edilen öğrenci hayati tehlikeyi atlattı

Zanlı durumundaki kardeş öğrenciler teminatla serbest kaldı

Kavgada kafasında çatlak oluşan ve ameliyat edilen öğrenci hayati tehlikeyi atlattı

Zanlı durumundaki kardeş öğrenciler teminatla serbest kaldı

28 Şubat 2020 Cuma 22:34
Kavgada kafasında çatlak oluşan ve ameliyat edilen öğrenci hayati tehlikeyi atlattı
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21.2.20 tarihinde Erenköy lisesinde 3 öğrencinin karıştığı tartışmada başından yumruk darbesi alan Dipkarpaz sakini S.S (E-15) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde kafatası çatlağı teşhisiyle ameliyat edildiği ve yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmış ve olayla ilgili olarak Sipahi köyünde sakin O.Ş (E- 13) ve O.Ş ( E-15) ayni gün İskele polisi tarafından tutuklanmıştı.

Yaralı öğrencinin durumunun ciddi olması nedeniyle öğrencilerin tutukluluğu 27.2.20 tarihine dek uzatılmıştı. Yaralı öğrencinin durumunda düzelme görülmesi ve yoğun bakımdan çıkması sonucu zanlı durumunda olan kardeş öğrenciler yanında her iki tarafın aileleri de rahat bir nefes aldı.

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Öğrencinin durumda iyileşme görülmesi üzerine zanlı öğrenciler 27.2.20 tarihinde İskele kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla teminata bağlanarak serbest kaldılar.

Teminat duruşmasında meselenin tamamlandığına değinen tahkikat memuru zanlı öğrencilerin teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren İskele kaza mahkemesi yargıcı zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışlarını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 2000’ er TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin imza edeceği 75000’ er TL şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalmaları yönünde emir verdi. Şartları yerine getiren zanlı öğrenciler ayni gün serbest bırakıldı. (MHA)

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