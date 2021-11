Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen Vahim zarar ve Tecavüzkâr alet taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ahmed Abdelmunem Ali Ahmed mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Turgay Ok, olguları aktardı. Ok, zanlı Ahmed Abdelmunem Ali Ahmed’in Vahim zarar ve Tecavüzkar alet taşıma suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Ok, zanlının 04.11.2021 tarihinde 00.30’da Lefkoşa’da umumi bir yer olan Lefkoşa’da Ecevit Sokak üzerinde faaliyet gösteren Devsaç isimli marketin önündeki asfalt yol içerisinde çıkan kavga esnasında zanlının, Lefkoşa’da Ahmet Saçar’ın sol koluna henüz tespit edilemeyen bir cisimle vurup, kırılmasına sebebiyet verdiğini anlattı. Ok, meseleyle ilgili zanlının gönüllü ifade verdiğini ve aktif üniversite öğrencisi olduğunu belirtip, zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 ispatı vücutta bulunması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve 200 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

