Kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen kavgada Hakan Yılmaz isimli şahsın burnunu kırdıkları gerekçesi ile tutuklanan Kemal Korkmazcan, Veli Selçuk ve Ahmet Selçuk bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, 27 Mart saat 01.00 sıralarında Hakan Yılmaz bir taraf olup, Kemal Korkmazcan, Veli Selçuk ve Ahmet Selçuk ile tartıştığını söyledi. Polis, Yılmaz’ın kavga esnasında alkollü olduğunu belirtti. Polis, çıkan kavgada üç zanlının darp ettikleri Yılmaz’ın burnunu kırdıklarını ifade etti. Zanlı Kemal Korkmazcan’ın olay yerinde suçüstü yakalandığını kaydeden polis, diğer iki zanlının ise görgü tanıklarının ifadeleri üzerine tespit edilip bugün sabah yakalandıklarını söyledi. Polis, Yılmaz’ın şikâyetini geri çektiğini ifade ederek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlıların 3 bin TL nakit teminat yatırmaları, her birinin 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.