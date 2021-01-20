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Kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa'da meydana gelen kavga meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Muhammed Abdualgani ve Abdulllah Jafar bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

20 Ocak 2021 Çarşamba 17:00
Kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa'da meydana gelen kavga meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Muhammed Abdualgani ve Abdulllah Jafar bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç 19 Ocak 2021 tarihinde saat 13.30 raddelerinde Dereboyunda umumi bir yer olan Şehit Mustafa İlhan Sokak üzerinde Lefkoşa zanlılar da sakin Muhammed ABDUALGANİ ve Abdulllah JAFAR arkalarından dedikodu yaptığı gerekçesi ile Lefkoşa’da sakin müşteki Ahmed Dasdasawi’nin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile gelişi güzel vurarak adı edileni ciddi şekilde darp ettiklerini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların ülkede öğrenci olarak bulunduklarını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların davasında hazır olması maksadı yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, 7500 TL her bir zanlının nakit teminat yatırması ve 15 günde bir ispati vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Muhammed AbdualganiAbdulllah JafarKavga
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