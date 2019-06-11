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Kavga zanlıları tutuklu yargılanacak

Kavga zanlıları tutuklu yargılanacak

11 Haziran 2019 Salı 12:34
Kavga zanlıları tutuklu yargılanacak

Kavga zanlıları tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa Arasta bölgesinde geçtiğimiz akşam meydana gelen kavga olayının ardından tutuklanan Ali Aykut Demir, Dergah Sergen Demir, Selçuk Koç, Ahmet İçin, Ergin İçin, Erhan Tunç, Ali Haydar Erdine ve 16 yaşında bir çocuk bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meselenin olgularını aktaran Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Karadağlı, Lefkoşa’da sakin zanlı Aykut Demir nefesinde 94 promil, Sergen Demir nefesinde 244 promil, Selçuk Koç nefesinde 110 promil, Ali Haydar Erdine nefesinde 112 promil alkol tesiri altında bir taraf olup, Lefkoşa’da sakin Ahmet İçin, Ergin İçin ve Erhan Tunç bir taraf olup aralarında meydana gelen husumetten dolayı birbirlerinin vucutlarının muhtelif yerlerine vurarak bir kavgada yer alarak, makul mazeretleri olmaksızın bağırıp çağırıp rahatsızlık yarattıklarını söyledi. Polis, kavgadan sonra zanlıların tutuklandığını, mesele ile ilgili kamera görüntülerinin incelendiğini belirtti. Polis, Selçuk Koç, Aykut Demir, Ali Haydar Erdine, Ergin İçin’in turist, Ahmet İçin’in ise KKTC vatandaşı olduğunu söyledi. Polis, zanlıların benzer sabıkaları olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, Selçuk Koç, Ali Aykut Demir, Dergah Sergen Demir,  Ergin İçin ve Ahmet İçin’in 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. Yargıç İnan, zanlılar Erhan Tunç, Ali Haydar Erdine ve R.U isimli çocuğun ise yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı bir kefilin 30 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
KavgaLefkoşa
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