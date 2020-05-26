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Kavga zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da meydana gelen Vahim zarar, Kavga, Rahatsızlık, Sarhoşluk ve Rahatsızlık suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Bezirgân Hamyover, Didar Piriye ve Ruslan Cabarov bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Mayıs 2020 Salı 12:16
Kavga zanlıları mahkemeye çıkarıldı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da meydana gelen Vahim zarar, Kavga, Rahatsızlık, Sarhoşluk ve Rahatsızlık suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Bezirgân Hamyover, Didar Piriye ve Ruslan Cabarov bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, olguları aktardı.  Sensev, Bezirgân Hamyover, Didar Piriye ve Ruslan Cabarov’un Vahim zarar, Kavga, Rahatsızlık, Sarhoşluk ve Rahatsızlık suçlarına methaldar olduklarını belritti. Sensev, 25 Mayıs 2020 tarihinde saat 19.30 raddelerinde Surlariçi - Lefkoşa’da, Girne Kapısı mevkiinde, Vakıflar Sokak üzerinde Lefkoşa’da sakin, Bezirgân Hamyover, Didar Piriye ve Ruslan Cabarov bir taraf olup Abdülhamit Şanverdi ve eşi Zehra Kılıç ile aralarında çıkan sözlü tartışma nedeniyle birbirlerinin muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak sureti ile bir kavgada yer aldıkları esnada Abdülhamit Şanverdi’nin burnunu elleri ile yumruk atmak sureti ile kırmak sureti ile vahim zarara uğrattıklarını belirtti. Sensev, ayni gün zanlıların mahkeme emri gereği tutuklandıklarını söyledi. Sensev, Abdülhamit Şanverdi’nin burnunu hangi zanlının araştırılacağını belirtti. Alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu söyleyen Sensev, zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Bezirgân HamyoverDidar PiriyeRuslan CabarovKavga
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