Kavga zanlıları 3 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen yaralama, kavga ve sarhoşluk meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Doğuş Canbolat, Marleigh George Kubilay Reece, Erdoğan Hüseyin Candaş, Simay Taşkın, Tanya Lydia Ilancaster, Hasan Hüseyin Dönmez, Ömer Göksu tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Adnan Kardeşler olayla ilgili bulguları aktardı. Kardeşler 30 Mayıs 2020 tarihinde, saat 23.40 raddelerinde, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Coyotes Bar park alanı içerisinde, zanlılar Doğuş Canbolat, Marleigh George Kubilay Reece, Erdoğan Hüseyin Candaş, Simay Taşkın, Tanya Lydia Ilancaster’in alkollü içki tesiri altında bulundukları esnada bir taraf olup, yine aynı yerde bulunan ve yine alkollü içki tesiri altında olan Hasan Hüseyin Dönmez ve Ömer Göksu’nun diğer taraf olmak üzere, henüz tespit edilemeyen bir sebepten bir kavgada yer alıp dövüşmüşler ve rahatsızlık yaptıklarını mahkemeye aktardı.

Polis, kavga esnasında Hasan Hüseyin Dönmez’in kesici bir cisimle alnında 2 cm'lik kesi oluştuğunu yine zanlı Marleigh George Kubilay Reece ise kesici bir cisimle sol kol dirsek üzerinde 5 cm'lik kesi oluşarak yaralandıklarını söyledi. Kardeşler olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine olay yerine gidildiğini ve zanlılar Doğuş Canbolat, Marleigh George Kubılay Reece, Simay Taşkın, Tanya Lydia Lancaster polisin olay yerine geldiği esnada bir araç ile olay yerinden kaçtığını zanlılar Erdoğan Hüseyin Candaş, Hasan Hüseyin Dönmez Ve Ömer Göksu’nun ise olay yerinde tespit edilerek suçüstü tutuklandıklarını mahkemeye aktardı. Polis olay yerinden kaçan zanlılar Doğuş Canbolat, Marleigh George Kubılay Reece, Simay Taşkın, Tanya Lydia Lancaster ‘in LA 709 plakalı araç içerisinde Lapta Polis Karakolu ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi.

Polis memuru Adnan Kardeşler mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlıların yapmış oldukları beyanların araştırılacağını ayrıca olay yerinden alınan kamera görüntülerinin incelenmesinin devam ettiğini bellirtti. Polis ayrıca kavga esnasında meydana gelen yaralama suçunu kimin işlediğini,nde henüz net olarak belirlenemediğini bu yönde de çalışma yürütüldüğünü belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.