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Kavga zanlıları 2 gün tutuklu kalacak

Kavga zanlıları 2 gün tutuklu kalacak

27 Mart 2019 Çarşamba 17:33
Kavga zanlıları 2 gün tutuklu kalacak

Kavga zanlıları 2 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen kavgada Hakan Yılmaz isimli şahsın burnunu kırdıkları gerekçesi ile tutuklanan Kemal Korkmazcan, Veli Selçuk ve Ahmet Selçuk bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, 27 Mart saat 01.00 sıralarında Hakan Yılmaz bir taraf olup, Kemal Korkmazcan, Veli Selçuk ve Ahmet Selçuk ile tartıştığını söyledi. Yavuz, Yılmaz’ın kavga esnasında alkollü olduğunu belirtti. Yavuz, çıkan kavgada üç zanlının darp ettikleri Yılmaz’ın burnunu kırdıklarını ifade etti. Zanlı Kemal Korkmazcan’ın olay yerinde suçüstü yakalandığını kaydeden Yavuz, diğer iki zanlının ise görgü tanıklarının ifadeleri üzerine tespit edilip bugün sabah yakalandıklarını söyledi. Yavuz, Yılmaz’ın durumunun kötü olduğunu, henüz ifadesinin alınamadığını, alınacak tanık ifadeleri olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan her üç zanlı da Yılmaz’ın kendilerine bıçak çektiğini, kendilerini müdafaa etmeye çalıştıklarını öne sürdü.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Kemal KorkmazcanVeli Selçuk Ahmet SelçukHakan YılmazKavgaDarp
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