Kavga esnasında müştekinin kafasında cam şişe kırdı

Zanlı bugün 16.12.20 tarihinde yaralama, kavga ve rahatsızlık suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, ilk tanık olarak PM Hasan Tanyeri‘yi tanık kürsüsüne çağırdı. PM Tanyeri yemin altında verdiği şahadette, 13.12.20 tarihinde saat 04.00 raddelerinde, Gazimağusa‘da bir eğlence merkezinde zanlı ve M.E. A arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, kavga esnasında zanlının müşteki M.E.A‘nın başına şişe ile vurup yaralanmasına neden olduğunu söyledi. Olay sonrası kayıplara karışan ve aleyhinde derdest emri temin edilen zanlının 15.12.20 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirten PM Tanyeri, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslim etmesi, 3000 TL nakdi teminat ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)