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Katle teşebbüs suçlularını gizleyen 2 kadın tutuklandı

17 Ağustos 2021 Salı 21:39
Katle teşebbüs suçlularını gizleyen 2 kadın tutuklandı

15.08.21 tarihinde Gaziköy’ de meydana gelen katle teşebbüs meselesi ile ilgili olarak aranan Gökhan Takımcılar ile İbrahim Takımcıların bahse konu suçu işlediklerini bildikleri halde 16.08.21 tarihinde evlerinde gizlenmelerine göz yumarak polise bilgi vermemek suretiyle suçu örten suçunu işleyen İpek Takımcılar ve Hüsniye Takımcılar 16.08.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandılar.

Zanlılar bugün 17.08.21 tarihinde Suçu örten suçlamasıyla çıkarıldıkları Gazimağusa kaza mahkemesinde haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren tanık polis, 15.08.21 tarihinde Gaziköy’de meydana gelen katle teşebbüs meselesi ile ilgili olarak halen aranmakta olan Gökhan Takımcılar ile İbrahim Takımcıları suçu işlemiş olduklarını bildikleri halde evlerinde gizlenmelerine göz yumduklarını ve ceza almamalarını sağlamak maksadıyla polise bilgi vermeyerek suçu örten suçunu işlediklerini söyledi.

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Zanlıların 16.08.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandıklarını, mesele ile ilgili olarak itiraf niteliğinde ifade verdiklerine değinen tanık polis zanlı 1’in ikametgahında yapılan aramada geçtiğimiz günlerde Kırıkkale köyünde meydana gelen bir ev açma ve sirkat meselesi ile ilgili olarak bir adet televizyon, bir adet cep telefonu ve bir adet saz’ın bulunarak emare alındığını söyledi.

Tahkikatın devam etmekte olduğuna, bölgedeki kameraların inceleneceğine, alınması gereken ifadeler yanında gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağına, zanlıların ev açma ve katle teşebbüs meselesindeki bağlantılarının da araştırılacağına dikkat çeken tanık polis, zanlılar aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

İddia makamının sorusu üzerine cevap veren tanık polis, zanlı 1’in katle teşebbüs suçlamasından aranmakta olan Gökhan Takımcıların birlikte yaşadığı eşi olduğu ancak aralarında resmi nikah bulunmadığını belirtti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Takımcılarİbrahim Takımcılarİpek TakımcılarHüsniye Takımcılar
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