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Kasti hasar zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak

Haspolat’ta alkollü içki tesiri altında elektrik panosu ve araç yakan zanlılar Kamil Canyalçın ve G.C tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 13:34
Kasti hasar zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı.

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Polis, 30.07.2021 tarihinde saat 04.20 raddelerinde Haspolat Özgür Özada sokak ta bulunan B.İ’ye ait yarım inşaat halindeki binanın ön kısmında bulunan elektrik panosu üzerine Haspolat’ta sakin zanlılar Kamil Canyalçın ve G.C. ( E- 17 Öğrenci ) , tarafından muhtemelen yanıcı bir madde dökülmek sureti ile yakılarak pano ve elektrik kabloları tamamen yanarak kasti hasara uğratıldığını belirtti.

Polis, zanlıların ayrıca 30 Temmuz 2021 tarihinde saat 04.30 raddelerinde Haspolat’ta sakin A.T’ye ait ikametgâhının avlusu içerisinde bulunan NC 259 plakalı salon aracın üzerine yine iki zanlı tarafından muhtemelen yanıcı bir madde dökülmek sureti ile yakıldığını ve aracın tamamen yanarak kasti hasara uğratıldığını söyledi. Polis, hasar tespiti yapılacağını ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
KASTİ HASAR
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