Kasiyer olarak çalıştığı AVM’den para sirkat etti

Gazimağusa’da kasiyer olarak çalışmakta olduğu bir alış veriş merkezinde 18-19 ve 20.2.20 tarihleri arasındaki günlerde müşterilerden tahsil etmiş olduğu paranın 989 TL tutarındaki kısmını muhasebeye teslim etmeyerek çaldığı tespit edilen Zeynep Alpaslan (K-20) şikâyet üzerine polis tarafından tutuklandı.

Zanlı 29.2.20 tarihinde müstahdem tarafından sirkat, sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme suçlamasıyla ilgili olarak Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Hüseyin Özdesoy olgularla ilgili olarak yemin tahtında mahkemeye bilgi aktardı.

Özdesoy şahadetinde, 28.2.20 tarihinde bahse konu AVM nin müdürü tarafından yapılan şikâyette kasiyer olarak çalışan zanlının 18.19 ve 20.2.20 tarihlerinde kasa görevlisi olarak görev yapmakta olduğu esnada toplamda 989 TL parayı muhasebeye teslim etmeyerek sirkat ettiğini belirtti. Alınan şikayet üzerine sürdürülen tahkikat ve incelemelerde zanlının çalıştığı günlerde müşterilere verdiği fişler üzerinde daha sonra iade yapılmış gibi düzenlemeler yaptıktan sonra görev sonunda tanzim ettiği ekstre ve kartlar üzerinde de uyum sağladıktan sonra geriye kalan miktarı muhasebeye teslim ettiğinin belirlendiğini söyleyen Özdesoy zanlının tutuklandığını belirtti.

Tutuklanan zanlının huzurunda aracında arama yapıldığına değinen Özdesoy arama sonucu aracın içerisinde 700 TL, bagajda siyah bir çanta içinde gözlük kutusu içinde 1 adet 50 stg, 280 dolar, 3 çeyrek, 2 yarım altın, araç içerisinde 1305 TL, 43.5 kuruş ve 2 euro madeni para, cüzdanında 65 TL nakit para ve yarım altından olan bir bileklik bulunarak emare belirtti.

Zanlının gerek şube müdürüne gerekse polise bu işlemi yaklaşık 6 aydan beri sürdürmekte olduğuna dair beyanı olduğuna dikkat çeken Özdesoy geriye dönük muhasebe kayıtlarının incelenmesi gerekeceğine ve rakamda artış olmasına kesin gözüyle bakılmakta olduğuna değindi. 2 yıldan beri aynı avm de çalışan zanlının aracında bulunan para ve ziynet eşyalarının annesine ait olduğuna dair beyanı olduğunu ancak yazılı herhangi bir ifade vermediğini belirtti.

3 günlük muhasebe kayıtlarının emare alındıktan sonra zanlıya gösterildiğine değinen Özdesoy zanlının kayıtları görmesinden sonra “ pişmanım” diyerek cevap verdiğine dikkat çektikten sonra tahkikatın yeni olması ve yapılacak birçok iş ve alınacak ifadeler nedeniyle zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)