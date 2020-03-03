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Kasiyer kızın tutukluluğu 8 gün uzatıldı

Kayıp miktar 9.433 TL’ye ulaştı

Kasiyer kızın tutukluluğu 8 gün uzatıldı

Kayıp miktar 9.433 TL’ye ulaştı

03 Mart 2020 Salı 18:34
Kasiyer kızın tutukluluğu 8 gün uzatıldı
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Gazimağusa’da 2 yıldan beri kasiyer olarak çalışmakta olduğu bir alışveriş merkezinde 18-19 ve 20.2.20 tarihleri arasındaki günlerde müşterilerden tahsil etmiş olduğu paranın 989 TL tutarındaki kısmını muhasebeye teslim etmeyerek çaldığı tespit edilen Zeynep Alpaslan (K-20), şube müdürünün şikâyeti doğrultusunda 28.2.20 tarihinde polis tarafından tutuklanmış ve 29.2.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 3.3.20 tarihinde müstahdem tarafından sirkat, sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme suçlamasıyla yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluğu 8 gün daha uzatıldı.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Hüseyin Özdesoy olgularla ilgili yemin altında şahadet vermek suretiyle anımsatmada bulundu.

 Özdesoy şahadetinde, 28.2.20 tarihinde bahse konu AVM nin müdürü tarafından yapılan şikâyette kasiyer olarak çalışan zanlının 18.19 ve 20.2.20 tarihlerinde kasa görevlisi olarak görev yapmakta olduğu esnada toplamda 989 TL parayı muhasebeye teslim etmeyerek sirkat ettiğini belirtti. Alınan şikayet üzerine yapılan tahkikatta zanlının çalıştığı günlerde müşterilere verdiği fişler üzerinde daha sonra iade yapılmış gibi düzenlemeler yaptıktan sonra görev sonunda tanzim ettiği ekstre ve kartlar üzerinde uyum sağladıktan sonra geriye kalan miktarı muhasebeye teslim ettiği, aradaki miktarı ise teslim etmeyerek sirkat ettiğini belirten Özdesoy zanlının tutuklandığını söyledi.

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Tutuklanan zanlının huzurunda aracında arama yapıldığına değinen Özdesoy arama sonucu aracın içerisinde toplam 2170 TL, 43,5 krş madeni para, 2 Euro madeni para, 50 stg, 280 dolar ve bir miktar altın ziynet eşyası bulunarak emare alındığını belirtti.

Zanlının gerek şube müdürüne sözlü olarak gerekse polise verdiği gönüllü ifadesinde 5-6 aydan beri fişlerde oynama yapmak suretiyle bu işlemi gerçekleştirdiğini itiraf ettiğine vurgu yapan Özdesoy, temin edilen tutukluluk süresince yapılan kontrolde zanlının Şubat ayı içerisinde çalıştığı günler içerisinde fişlerde oynama yapmak suretiyle sirkat etmiş olduğu para miktarının 9433.22 TL olduğunun belirlendiğini söyledi. Bir soru üzerine Özdesoy verdiği cevapta araçta bulunan para ve ziynet eşyalarının anesine ait olduğuna dair zanlının beyanı olduğunu belirterek bu konuda annesinden alınan ifadenin de zanlıyı doğrular nitelikte olduğunu ancak tahkikatın selameti açısından bu aşamada bunların emare olarak muhafaza edilmekte olduğunu söyledi.

AVM içerisindeki kamera kayıtlarına da değinen Özdesoy, kameraların hafıza azlığı nedeniyle tutulan kayıtların 12 Şubat tarihi itibarıyla incelenebildiğine dikkat çekti. 12 Şubat öncesi kayıtların silindiği nedeniyle araştırmaların fişler üzerinde devam etmekte olduğuna değinen Özdesoy tespit yapılan fişlerin müessese tarafından kendilerine teslim edildiğini belirterek AVM den alışveriş yapan müşterilerin tespit edilmesi ve ifadelerinin alınması yönündeki çalışmalarının da devam etmekte olduğunu söyledi.

Bu aşamada zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etme olasılığı bulunduğunu belirten Özdesoy tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 8 gün ek tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, huzurundaki suçun ciddiyetine dikkat çekerek polisin bu gibi olaylarda zamana ihtiyacı olduğuna vurgu yaptıktan sonra zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Alpaslan
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