banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Birkan Pazartesi günü defnedilecek
Birkan için devlet töreni
Salgınla ilgili son gelişmeler
Salgınla ilgili son gelişmeler
Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu'nda ölümlü kaza
Ölümlü kaza!
Ufak atın da civcivler yesin…
Ufak atın da civcivler yesin…
banner404

Kasa hırsızlığı zanlısı tutuklandı

2021 yılı içerisinde Onbaşı Sebze meyve şirketine ait plastik kasaları çaldığı gerekçesi ile yapılan şikâyet üzerine tutuklanan zanlı Ahmet Topal mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Ocak 2022 Cumartesi 14:36
Kasa hırsızlığı zanlısı tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner341
2021 yılı içerisinde Onbaşı Sebze meyve şirketine ait plastik kasaları çaldığı gerekçesi ile yapılan şikâyet üzerine tutuklanan zanlı Ahmet Topal mahkeme huzuruna çıkarıldı.

 Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç zanlı Ahmet Topal’ın 2021 yılı içerisinde Lefkoşa' da İşletmeciliğini Hasan ONBAŞI' nın yaptığı Onbaşı Sebze meyve şirketine ait plastik üzerinde Onbaşı yazan kırmızı renkli kasaları sirkat edip kendisine ait sebze ve meyve işletmesinde kullandığı yönünde şikâyet yapıldığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının 7 Ocak tarihinde tespit edilerek tutuklandığını alınması gereken ifadeler ve aranan söz konusu emareler olduğunu ayrıca zanlının sebze satışı yaptığı işletmelerde incelemeler yapılıp ifade temin edileceğini belirterek ilk etapta zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Son Güncelleme: 08.01.2022 14:52
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Topal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Blessing Agbonselohbor 3 gün poliste kalacak
Blessing Agbonselohbor 3 gün poliste kalacak
Lefkoşa’da 12 torba kaçak tütünle yakalanan şahıslar mahkemeye çıkarıldı
Lefkoşa’da 12 torba kaçak tütünle yakalanan şahıslar mahkemeye çıkarıldı
Seks yapmak için buluşan 2 eşcinseli kayda aldı!
Seks yapmak için buluşan 2 eşcinseli kayda aldı!
Jad Chakar 2 gün poliste tutuklu kalacak
Jad Chakar 2 gün poliste tutuklu kalacak
Polisten haberler
Polisten haberler
Arsalan Ul HAQ hayata tutunamadı
Arsalan Ul HAQ hayata tutunamadı
Yeşil reçeteye tabi ilaçlar ile 6 bin 160 TL çalmakla suçlanan zanlıya ek tutukluluk
Yeşil reçeteye tabi ilaçlar ile 6 bin 160 TL çalmakla suçlanan zanlıya ek tutukluluk
Mahkeme acımadı... 4.5 yıl hapis
Mahkeme acımadı... 4.5 yıl hapis
İnsan kaçakçılığı zanlısına 5 gün ek tutukluluk alındı
İnsan kaçakçılığı zanlısına 5 gün ek tutukluluk alındı
Tasarrufunda 137 adet extacy türü uyuşturucu hap bulunmuştu
Tasarrufunda 137 adet extacy türü uyuşturucu hap bulunmuştu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim