Kart hırsızları tutuksuz yargılanacak!

(Kamalı Haber) – Buldukları kredi kartı ile 1 ay casino gece kulüplerinde sefa süren zanlı 1 Cumali Özhan, zanlı 2 Oğuzhan Koca, zanlı 3 16 yaşındaki M.K ve zanlı 4 Efe Berk Orbay dün teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 25.08.2022-28.10.2022 tarihleri arasında Balıkesir’de, 16 yaşındaki M.K’nin şirketten alışveriş listesi verilip, ihtiyaçları alması için kendisine verilen 16 yaşındaki M.K’nin konu kartı sirkat edip, diğer zanlılarla birlikte toplam 425 bin 314 TL harcama yaptığının tespit

edildiğini anlattı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmaya zanlıların etki etme olasılığının kalmadığını belirtip, zanlıların davaları sonuçlanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların yurtdışına çıkışlarını yasaklayıp, 20’şer bin TL nakdi teminat yatırmaları, zanlılar 1, 2 ve 4 için 2’şer kefilin 150’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlı 3 için bir kefilin 300 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve tümünün haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.