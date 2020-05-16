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Karşıyaka'da uyuşturucu

2 kişi tutuklandı

16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:15
Karşıyaka'da uyuşturucu
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15.05.2020 tarihinde saat 21.00 sıralarında Karşıyaka’da M.M.(E-50) ’nın üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 2gr ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir miktar hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınmıştır.

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Akabinde, bahse konu şahsın ikametgahında yapılan aramada; saksılar içerisine ekili 169 kök hintkeneviri olduğuna inanılan bitkiler ile bitkilerin ziraatinde kullanılan ışık, havalandırma sistemi ve muhtelif araç gereç ile yaklaşık yarım kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bitki yaprakları, yaklaşık 1 gr ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada meselede bağlantısı olduğu tespit edilen S.A.(E-62)’nın ikametgahında yapılan aramada ise bir miktar Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan toz madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 16.05.2020 11:58
Anahtar Kelimeler:
Karşıyaka Uyuşturucu
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