Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102283
ALTIN
225.750
DOLAR
5.4499
STERLİN
7.1449
EURO
6.1111
Karısına iftira attı
KARISINA İFTİRA ATTI
Ateş düştüğü yeri yakar
ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR
Russu’nun evinde uyuşturucu bulundu
RUSSU’NUN EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU
2 kaza, 2 ölü, 11 yaralı!
2 KAZA, 2 ÖLÜ, 11...
banner282
Flaş Haber
Trafik iki can daha aldı
Kapat

Karısına iftira attı

Karısına iftira attı

07 Mart 2019 Perşembe 22:23
Karısına iftira attı

Karısına iftira attı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ayrılma aşamasında olan eşinin parasını çaldığına dair polise verdiği ifadenin yalan olduğu ortaya çıkan Caner Şener, tutuklanarak bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, 6 Mart tarihinde şubeye gelen zanlının ayrılma aşamasında olduğu eşi D.Ş’nin 11 bin TL nakit parasını çaldığına dair ifade verip, şikâyetçi olduğunu söyledi. Polis, şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, tanık ifadeleri ve para ile ilgili araştırmalar yaptıklarını kaydeden polis, soruşturma sonucu zanlının yalan ifade verdiğini tespit ettiklerini belirtti. Zanlının 6 aynı gün “amme fesatçılığı” suçundan tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasını, haftada bir gün polise giderek imza atmasını şart koşarak zanlıyı teminata bağladı.

Anahtar Kelimeler:
Caner ŞenerİFTİRA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrika davasında Tabak ve Levent kendini savundu
Afrika davasında Tabak ve Levent kendini savundu
Hamile eşini döven Duman tutuksuz yargılanacak
Hamile eşini döven Duman tutuksuz yargılanacak
Russu’nun evinde uyuşturucu bulundu
Russu’nun evinde uyuşturucu bulundu
Kadına şiddetten yakalandı
Kadına şiddetten yakalandı
Yeniboğaziçi’nde ev yangını
Yeniboğaziçi’nde ev yangını
Kaçak et operasyonu
Kaçak et operasyonu
Alsancak’ta uyuşturucu
Alsancak’ta uyuşturucu
Uyuşturucu bulunduran iki kişi tutuklandı
Uyuşturucu bulunduran iki kişi tutuklandı
İçki hırsızları yakalandı
İçki hırsızları yakalandı
40.995 Euro'yu cebe attı
40.995 Euro'yu cebe attı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner302

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim