Karga avladı, tutuklandı

Çalışmakta olduğu Bafra’daki Artemis oteli bahçesine musallat olana kargaları korkutmak için evinden alıp iş yerine taşıdığı av silahı ile bir karga vuran Çayırova köyü sakini İsmail Atlı, polis tarafından tutuklandı.

Tutuklanan zanlı bugün 05.02.21 tarihinde kanunsuz ateşli silah, patlayıcı madde taşıma ve tasarruf, meskûn mahalde ateş açma ve avlanmaya kapalı mevsimde yaban kuşu avlama suçlarından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Ahmet Özlemler, PM Ulaş Alkoçoğlu’nu şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Bafra’ da Artemis Otelde aşçı olarak çalışan zanlının bahçeye musallat olan kargaları korkutmak maksadıyla 04.02.21 tarihinde Çayırova köyündeki ikametgahında bulunan kendi adına kayıtlı av silahını alıp kullanımındaki aracına koyup çalışmakta olduğu Bafra köyündeki iş yerine gittiğini söyleyen tanık polis bahçeye gelen kargalara 2 el ateş ettiğini ve bunlardan bir tanesini vurmak suretiyle telef ettiğini belirtti.

Zanlının şikâyet üzerine ayni gün tutuklandığını, emare av silahı, 12 adet canlı fişek, 2 adet kullanılmış av tüfeği fişeği ve bir adet telef olmuş karga kuşunun emare alındığını belirten tanık polis, zanlıya işlemiş olduğu suçlarla ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlının kabul yönünde cevap verdiğine dikkat çektikten sonra ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 3000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 75 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)