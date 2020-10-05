banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1157
ALTIN
476.056
DOLAR
7.7499
STERLİN
10.0744
EURO
9.1214
Sağlık mafyası mı var!
Sağlık mafyası mı var!
Seçime beş kala cevap bekleyen sorular
Seçime beş kala cevap bekleyen...
Anayasa değişikliğine 1000 kere HAYIR
Anayasa değişikliğine 1000 kere HAYIR
Tatar’ın en zor haftası
Tatar’ın en zor haftası
banner376
Flaş Haber
Küresel salgında son durum
Kapat

Kardeşini korkutmak amacıyla av tüfeğiyle havaya bir el ateş etti

05 Ekim 2020 Pazartesi 16:14
Kardeşini korkutmak amacıyla av tüfeğiyle havaya bir el ateş etti
banner337
banner351

Aynı evde birlikte kaldığı kardeşi S.Y’yi (E-34) kendisini önceden darp ettiği gerekçesiyle korkutmak maksadıyla adına kayıtlı av silahı ile havaya bir el ateş eden abi Mehmet Akın Yücel (E-46) polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 5.10.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

banner341
Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan PM Murat Tekbıyık, yemin altında mahkemeye olgularla ilgili şahadet verdi. Tekbıyık şahadetinde, zanlının 4.10 20 akşamı saat 22.20 raddelerinde Gazimağusa’daki ikametgâhının avlusunda, alkol tesiri altında olduğu bir esnada, kendisini önceden darp ettiği gerekçesiyle tartıştığı kendisinden küçük kardeşi S.Y’yi korkutmak maksadıyla adına kayıtlı ÇK av tüfeği ile havaya kasten ve kanunsuz olarak bir el ateş ettiğini söyledi.

Bahse konu av silahı, 1 adet 12’lik canlı fişek ve 1 adet 12’lik boş fişek’in emare alındığını belirten PM Tekbıyık kendisine okunan yazılı dava tebliğine kabul ediyorum yönünde cevap veren KKTC vatandaşı zanlının bundan sonraki aşamada tahkikata etki etme olanağı bulunmaması nedeniyle teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 2000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi.

Kefalet şartlarının yerine gelmemesi halinde, gelinceye değin ve her hâlükârda 45 günü aşmamak kaydıyla zanlının hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde ayrıca emir verildi. (MHA)

banner360
Son Güncelleme: 05.10.2020 16:35
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Akın Yücel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Damdaki su ısıtma kazanını arkadaşı ile birlikte çalarken suçüstü yakalandı
Damdaki su ısıtma kazanını arkadaşı ile birlikte çalarken suçüstü yakalandı
Darp zanlılarına 3'er gün daha tutukluluk
Darp zanlılarına 3'er gün daha tutukluluk
Uyuşturucu zanlıları 4 gün daha tutuklu
Uyuşturucu zanlıları 4 gün daha tutuklu
Fıstık Computer'deki hırsızlık olayı zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Fıstık Computer'deki hırsızlık olayı zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Mahkeme affetmedi
Mahkeme affetmedi
Gazimağusa'da hırsızlık!
Gazimağusa'da hırsızlık!
Dipkarpaz'da uyuşturucu!
Dipkarpaz'da uyuşturucu!
Gazimağusa'da bir araç kundaklandı
Gazimağusa'da bir araç kundaklandı
Akyar sınır kapısı yakınlarında 2 Suriyeli şahıs yakalandı
Akyar sınır kapısı yakınlarında 2 Suriyeli şahıs yakalandı
Kaldığı yurtla ilgili yaşadığı sorun için polise gidince tutuklandı
Kaldığı yurtla ilgili yaşadığı sorun için polise gidince tutuklandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim