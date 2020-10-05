Kardeşini korkutmak amacıyla av tüfeğiyle havaya bir el ateş etti

Aynı evde birlikte kaldığı kardeşi S.Y’yi (E-34) kendisini önceden darp ettiği gerekçesiyle korkutmak maksadıyla adına kayıtlı av silahı ile havaya bir el ateş eden abi Mehmet Akın Yücel (E-46) polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 5.10.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan PM Murat Tekbıyık, yemin altında mahkemeye olgularla ilgili şahadet verdi. Tekbıyık şahadetinde, zanlının 4.10 20 akşamı saat 22.20 raddelerinde Gazimağusa’daki ikametgâhının avlusunda, alkol tesiri altında olduğu bir esnada, kendisini önceden darp ettiği gerekçesiyle tartıştığı kendisinden küçük kardeşi S.Y’yi korkutmak maksadıyla adına kayıtlı ÇK av tüfeği ile havaya kasten ve kanunsuz olarak bir el ateş ettiğini söyledi.

Bahse konu av silahı, 1 adet 12’lik canlı fişek ve 1 adet 12’lik boş fişek’in emare alındığını belirten PM Tekbıyık kendisine okunan yazılı dava tebliğine kabul ediyorum yönünde cevap veren KKTC vatandaşı zanlının bundan sonraki aşamada tahkikata etki etme olanağı bulunmaması nedeniyle teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 2000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi.

Kefalet şartlarının yerine gelmemesi halinde, gelinceye değin ve her hâlükârda 45 günü aşmamak kaydıyla zanlının hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde ayrıca emir verildi. (MHA)