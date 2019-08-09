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Kardeşini dolandırdı, tutuklandı

Kardeşini dolandırdı, tutuklandı

09 Ağustos 2019 Cuma 19:31
Kardeşini dolandırdı, tutuklandı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Temmuz 2017 ile Ağustos 2019 tarihleri arasında zanlı Salih Gürses, kardeşinin kendisine arsa alması için vermiş olduğu 88 bin 500TL nakit parayı alarak arsa almaması üzerine yapılan şikâyet üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp olayla ilgili bulguları aktardı. Sunalp, huzurda bulunan zanlı Salih Gürses’in Sahtekârlıkla para temini suçundan methaldar olduğunu belirtti. Sunalp, Temmuz 2017 Ağustos 2019 tarihleri arasında zanlı Salih Gürses’in, kardeşi olan Osman Gürses'ten kendisine arazi alınması amacı ile temin etmiş olduğu toplamda 88 bin 500 TL nakit parayı arazi almayarak tasarrufuna geçirmek suretiyle sahtekârlıkla para temin ettiğini söyledi. Sunalp, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmada zanlının etki edeceği kısmının tamamlandığını belirterek, KKTC vatandaşı olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 2 haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
KardeşPara
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