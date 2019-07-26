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Kardeşini bıçakla yaraladı!

Kardeşini bıçakla yaraladı!

26 Temmuz 2019 Cuma 17:42
Kardeşini bıçakla yaraladı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Çatalköy bölgesinde, evinin önünde kendisini darp ettiği gerekçesiyle üzerinde bulundurduğu bıçağı çıkarıp, kardeşine sallayarak, bileğinden yaralanmasına neden olan Caner Koştur, bugün sabah Girne’de teminat duruşmasına çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci,  zanlının “Yaralama” suçundan methaldar olduğunu belirtti. Çatalköy’de 20 Temmuz tarihinde, saat 20.35 raddelerinde, evinin giriş kapısı önünde kendisini darp ettiği gerekçesiyle tasarrufunda bulundurduğu kesici ağız uzunluğu 13 cm toplam uzunluğu 25 cm olan tahta saplı sivri uçlu bıçağı aynı yerde kalan, kardeşi İ.K.’ye sallayıp, sol bilek iç kısmının kesilmesine neden olan zanlının olay sonrası tutuklandığını kaydeden Döşenci, bahse konu bıçağın emare alındığını belirtti. Döşenci, zanlı aleyhinde yürütülen tahkikatın tamamlandığına değinerek, zanlının davaları görüşülünceye değin mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Yargıç Seran Bensen, tahkikatın tamamlandığını tezekkür ederek, zanlının ülke haricine çıkmaktan men edilmesine, tüm seyahat belgelerini en yakın polis karakoluna teslim etmesine, en yakın polis karakoluna haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunmasına ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 50 bin TL’lik kefalet senedi imza etmesi koşuluyla yargılanıncaya değin serbest kalmasına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
BıçakKavgaDarpGirneKardeş
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