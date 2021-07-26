Kardeş kavgası kanlı bitti

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı. Polis, zanlı Erkan Kalkan’ın 25.07.2021 tarihinde 23.30’da kardeşi ile çamaşırların yıkanması konusunda çıkan sözlü tartışma sonrasında birbirlerini darp ettikten sonra zanlının tasarrufunda bulundurduğu ağır uzunluğu 7 cm, toplam uzunluğu 16 cm olan bıçakla sağ dirsek kısmından yüzeysel yaralandığını belirtti. Polis, olayın soruşturmasının komşuların şikâyeti üzerine başladığını belirtti. Polis, zanlının kardeşinin şikâyetçi olmadığını söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirtip, başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, 2 haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve 5 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.