Karayev 9 adet su motoru çalmış

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da zanlı Hudaynazar Karayev, bir işyerinde dağıtımcı olarak çalışan ve 4 bin 500 TL değerindeki 9 adet Valcoo marka elektrikli su motorunu sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Gülen Bulut, 2018 ile 2019 yılları içerisinde Lefkoşa'da İlhan Necipoğlu isimli işyeri içerisinde dağıtımcı olarak çalışan Hudaynazar Karayev’in tanesi 500 TL toplamda 4 bin 500 TL olan 9 adet Valcoo marka mavi renk elektrikli su motorunu sirkat ettiğini belirtti. Zanlının tutuklandığını ve kız arkadaşı olan Narjan Akriva'nın ikametgâhında yapılan aramada, bir adet Valcoo marka mavi renk su motorunun bulunarak emare olarak zapt edildiğini anlattı. Mesele ile ilgili aranan emareler ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirten Bulut, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Hudaynazar Karayev, suçlamaları reddetti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hale Dağlı, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.