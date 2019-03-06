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Karayev 5 gün daha tutuklu kalacak

Karayev 5 gün daha tutuklu kalacak

06 Mart 2019 Çarşamba 13:19
Karayev 5 gün daha tutuklu kalacak

Karayev 5 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da bir işyerinde dağıtımcı olarak çalışan ve 4 bin 500 TL değerindeki 9 adet Valcoo marka elektrikli su motorunu sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı Hudaynazar Karayev bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Nezaket Küpe, 2018 ile 2019 yılları içerisinde Lefkoşa'da İlhan Necipoğlu isimli işyeri içerisinde dağıtımcı olarak çalışan Hudaynazar Karayev’in tanesi 500 TL toplamda 4 bin 500 TL olan 9 adet Valcoo marka mavi renk elektrikli su motorunu sirkat ettiğini belirtti. Zanlının tutuklandığını ve kız arkadaşı olan Narjan Akriva'nın ikametgâhında yapılan aramada, bir adet Valcoo marka mavi renk su motorunun bulunarak emare olarak zapt edildiğini anlattı. Mesele ile ilgili aranan emareler ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirten Küpe, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 5 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hudaynazar KarayevSu Motoru
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