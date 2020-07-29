Karaoğlanoğlu’nda kavga!

26.07.2020 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir eğlence yerinde K.G.(E-18), aralarında çıkan tartışma sonucu, Jaloliddin JULBEKOV’un yüzünün muhtelif yerlerine yumruk vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp edip dört adet dişinin kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

