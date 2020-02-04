banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121531
ALTIN
301.247
DOLAR
5.9768
STERLİN
7.7971
EURO
6.6045
İnsan mı statüko mu?
İnsan mı statüko mu?
Fizyoterapistlerin Konumları Acil Ele Alınmalıdır!
Fizyoterapistlerin Konumları Acil Ele Alınmalıdır!
Kangrenleşen Lefkoşa-Girne yolu eylemleri
Kangrenleşen Lefkoşa-Girne yolu eylemleri
Akıncı Düşüşte
Akıncı Düşüşte

Karaoğlanoğlu’nda ev yangını

Kurutma makinesi yangına neden oldu

Karaoğlanoğlu’nda ev yangını

Kurutma makinesi yangına neden oldu

04 Şubat 2020 Salı 13:52
Karaoğlanoğlu’nda ev yangını

04.02.2020 tarihinde saat 00.30 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda Akşehir Sokak üzerinde bulunan Niben ULUDAĞLI’ya ait 2 kattan oluşan ikametgahın giriş katında kiler odası içerisinde muhtemelen faal durumda bırakılan kurutma makinesinin kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup; çıkan yangın sonucu 1 adet kurutma makinesi, 1 adet çamaşır makinesi, ahşap duvar dolabı ve içerisinde bulunan muhtelif giyim eşyaları, ikametgahın giriş kapısı, evin elektrik aksamları, arka kapı olarak kullanılan Pvc kapı, ikametgahın alt  katında mutfak bölümünde bulunan mutfak dolabının bir kısmı, 1 adet klima ve perdeler hasar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
KaraoğlanoğluYangınEvKurutma Makinesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanunsuz balık avlayan üç kişiye yasal işlem
Kanunsuz balık avlayan üç kişiye yasal işlem
Gazimağusa’da uyuşturucu
Gazimağusa’da uyuşturucu
Öz babasının aracını yakmıştı teminatla serbest kaldı
Öz babasının aracını yakmıştı teminatla serbest kaldı
Suçlarını itiraf ettiler
Suçlarını itiraf ettiler
Kız arkadaşını Facebook’ta ifşa eden zanlı teminatı ödeyemedi
Kız arkadaşını Facebook’ta ifşa eden zanlı teminatı ödeyemedi
Kanunsuz avlanan 6 avcıya yasal işlem
Kanunsuz avlanan 6 avcıya yasal işlem
Ölüm evinde yakaladı
Ölüm evinde yakaladı
İlgi görmedi diye babasının aracını yaktı
İlgi görmedi diye babasının aracını yaktı
Bilinçli kaza yaptılar
Bilinçli kaza yaptılar
Yarar tutuksuz yargılanacak
Yarar tutuksuz yargılanacak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim