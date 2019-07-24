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Karaoğlanoğlu’nda bıçaklama!

Karaoğlanoğlu’nda bıçaklama!

24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:12
Karaoğlanoğlu’nda bıçaklama!

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Karaoğlanoğlu’nda aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile Eray Dulkadir’i sağ el dış kısmından yaralayan Baser Watel Bashır bugün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.  Girne Adli Şube’de görevli polis, 24.07.2019 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda Safer Bolkan sokak üzerinde zanlının aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile Eray Dulkadir’i sağ el dış kısmından yaraladığını söyledi.Olayın ardından zanlının aynı gün tutuklandığını kaydeden polis, Eray Dulkadir’in da hastanede tedavi olduğunu belirtti. Zanlı hakkındaki şikayetin devam ettiğini kaydeden polis, soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Anahtar Kelimeler:
Eray DulkadirBaser Watel BashırBıçakYARALAMA
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