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Karaoğlanoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 27 gram uyuşturucu maddeyle ilgili tutuklanan Sabri Borucu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

19 Nisan 2022 Salı 14:59
Karaoğlanoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 27 gram uyuşturucu maddeyle ilgili tutuklanan Sabri Borucu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.  

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Mert Gültuna, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün 11.04.2022 tarihinde zanlı Sabri Borucu’nun tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, alınan bilgi üzerine aynı gün zanlının, Karaoğlanoğlu’ndaki ikametgahında arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan aramada 27 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet pipo bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Gültuna Borucu’nun ifadesinde metamfetamin türü uyuşturucuyu 30 gram olarak bin 500 euroya Güney Kıbrıs’tan aldığını, bir kısmını içtiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı ve sabıkasız olduğunu ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.  

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