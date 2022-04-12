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Karaoğlanoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda 27 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

12 Nisan 2022 Salı 20:34
Karaoğlanoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda 27 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda tutuklanan Sabri Borucu ve Henis Turgut dün öğleden sonra mahkemeye çıkarıldı.  Duruşmada Sabri Borucunun uyuşturucuyu bin 500 Euro’ya güneyden aldığını itiraf ettiği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Adnan Kardeşler, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün 11.04.2022 tarihinde zanlı Sabri Borucu’nun tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, alınan bilgi üzerine aynı gün zanlının , Karaoğlanoğlu’ndaki ikametgahında arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan aramada 27 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet pipo bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlı Borucu’nun yanı sıra evde tespit edilen Henis Turgut’un gözaltına alındığını ifade etti. Kardeşler, Borucu’nun ifadesinde metamfetamin türü uyuşturucuyu 30 gram olarak bin 500 euroya Güney Kıbrıs’tan aldığını, bir kısmını içtiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini, zanlıların cep telefonunda DATA incelemesi yapılacağını ifade ederek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuGirneKaraoğlanoğlu
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