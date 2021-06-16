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16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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'Karantinasız' girişe, 21 gün hapis cezası

Kamu sağlığını hiçe sayarak ülkemize KKTC İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara ile temaslarda bulunacaklarını beyan edip KKTC Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu kararlar gereği karantinaya girmeden ülkeye giriş yapan zanlılar Hakan Athan ve Mustafa Emre Yılmaz, sosyal medyada ‘Bakanlıkta tanıdık vardı, halletik’ diyerek deşifre etmeleri üzerine tutuklanmalarının ardından başlayan dava süreci bugün sonuçlandı.

16 Haziran 2021 Çarşamba 19:11
'Karantinasız' girişe, 21 gün hapis cezası
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kamu sağlığını hiçe sayarak ülkemize KKTC İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara ile temaslarda bulunacaklarını beyan edip KKTC Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu kararlar gereği karantinaya girmeden ülkeye giriş yapan zanlılar Hakan Athan ve Mustafa Emre Yılmaz, sosyal medyada Bakanlıkta tanıdık vardı, halletik’ diyerek deşifre etmeleri üzerine tutuklanmalarının ardından başlayan dava süreci bugün sonuçlandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Temay Sağer huzurunda gerçekleşen karar duruşmasından sanıklar 21 gün hapis cezası aldı. Yargıç Temay Sağar Kararında toplum sağlığını hiçe sayarak resmi bir ziyaret için değilde kendi özel işlerini yapmak için ülkeye sahte davranışla giriş yapan sanıklar Hakan Athan ve Mustafa Emre Yılmaz’ın işlemiş olduğu suçun ciddi ve toplumda huzursuzluk yarattığının altını çizdi. Sağer sanıkların hem sahte davranış ile ülkeye giriş yaptığını hem de bu durumu normal bir durummuş gibi başkalarını da teşvik eder mahiyette sosyal medya üzerinde reklam etmelerinin kabul edilemeyeceğini bu nedenle sanıklara verilmesi gereken cezanın caydırıcı olması gerektiğini vurgulayarak sanıkları 21 gün hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan AthanMustafa Emre Yılmaz
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