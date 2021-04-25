Karantinasız giriş yapanlar mahkeme huzuruna çıkarıldı

(Kamalı Haber)

Kamu sağlığını hiçe sayarak ülkemize KKTC İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara ile temaslarda bulunacaklarını beyan edip KKTC Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu kararlar gereği karantinaya girmeden ülkeye giriş yapan zanlılar Hakan Athan ve Mustafa Emre Yılmaz, sosyal medyada ‘Bakanlıkta tanıdık vardı, halletik’ diyerek deşifre etmeleri üzerine tespit edilerek tutuklandılar. Hakan Athan ayrıca 2018 yılında vatandaşlığı 175 kişi ile birlikte iptal edilmişti. Zanlılar dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlılar Hakan ATHAN (E-51, TC) ve Mustafa Emre YILMAZ (E-41, Avukat, TC) ‘ın , Sahte davranışla Kayıt Temini suçundan methaldar olduklarını söyledi. Polis 23 Nisan 2021 tarihinde saat 08.55 raddelerinde Lefkoşa'da, Ercan Havaalanı içerisinde zanlılar Hakan ATHAN ve Mustafa Emre YILMAZ’ın KKTC Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu kararlar gereği karantina uygulamasına tabi tutulmamak ve 3040 TL masrafı ödememek amacıyla, KKTC'ye Muhaceret girişi yaptıkları esnada, sahte olduğunu bildikleri, bürokratik görevler nedeni ile geldiklerini ve KKTC İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan KARA ile temaslarda bulunmak amacıyla geldiklerini bildirmek sureti ile KKTC'ye karantinadan ve ücretinden muaf şekilde giriş yaparak sahte davranışla kayıt temin ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis memuru Sevinç adı edilenlerin yapılan tahkikat neticesinde yapmış oldukları beyanların sahte olduğunun tespit edildiğini ve 24 Nisan 2021 tarihinde derdest emri gereği tutuklandıklarını belirtti. Polis zanlıların tutuklanmalarının ardından gönüllü ifade vermediklerini ve bazı beyanlarda bulunduğunu yapmış oldukları bu beyanların teyit ve tekzip edileceğini belirterek tahkikat maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.



Söz alan zanlı Mustafa Emre YILMAZ ise avukat olduğunu Hakan beyin arsa işi için ülkeye geldiklerini ve PCR sonuçları negatif belgesi ellerinde olduğunu mahkemeye aktardı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya tahkikatın salimen yürütüle bilmesi maksadı ile 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.