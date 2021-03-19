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Karantina otelindeki tecavüz zanlısı cezaevine gönderildi

Lapta’da faaliyet gösteren River Side Otelde meydana geldiği iddia edilen tecavüz olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Adem Elma yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Mart 2021 Cuma 16:25
Karantina otelindeki tecavüz zanlısı cezaevine gönderildi
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lapta Polis karakolunda görevli polis çavuşu olayla ilgili bulguları aktardı.

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Polis zanlı Âdem Elma'nın 27 Şubat 2021 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Lapta’da, şuan karantina oteli olarak hizmet vermekte olan bir Otel’e ait oda içerisinde, karantina da bulunan Adem Elma'nın adaya birlikte gelmiş olduğu yine aynı Otel’e ait başka bir odada karantina da bulunan M.D isimli erkek şahıs ile birlikte Elma'ya ait oda içerisinde alkol aldıktan sonra alkolü içki tesiri altında sarhoş olduğu bir sırada M.D’nin odasına gidip adı edilenin giymekte olduğu kıyafetlerini çıkartıp odanın çift kişilik yatağı içerisinde rızası hilafında cinsel tecavüzde bulunduğu gerekçesi ile hakkında şikâyet yapıldığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlı Elma'nın tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını yapılan soruşturma neticesinde doktor kontrolünden geçirildikleri ve müştekide cinsel ilişkiye bağlı ekimozları olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını zanlının ülkeye çalışma ön izni ile getirildiğini ancak iptal olduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının davalarında hazır olması maksadı ile 3 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Adem ElmaKarantina Oteli Tecavüz
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