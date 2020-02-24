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Karamez tutuksuz yargılanacak

Mağusa-Lefkoşa güzergahında seyir eden FJ 968 plakalı van bir araçta polis ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda gümrüğe bildirilmemiş çok miktarda et bulunması üzerine tutuklanan söz konusu aracın sürücüsü zanlı Yakub Karamez, bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Karamez tutuksuz yargılanacak

Mağusa-Lefkoşa güzergahında seyir eden FJ 968 plakalı van bir araçta polis ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda gümrüğe bildirilmemiş çok miktarda et bulunması üzerine tutuklanan söz konusu aracın sürücüsü zanlı Yakub Karamez, bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 14:01
Karamez tutuksuz yargılanacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Mağusa-Lefkoşa güzergahında seyir eden FJ 968 plakalı van bir araçta polis ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda gümrüğe bildirilmemiş çok miktarda et bulunması üzerine tutuklanan söz konusu aracın sürücüsü zanlı Yakub Karamez, bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen bugünkü teminat duruşmasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Demirhan Polis Karakolu’nda görev yapan polis memuru Mehmet Kanteper, yeminli şahadet vererek olguları aktardı. Kanteper, 21 Şubat 2020 tarihinde saat 18.00 raddelerinde, Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Narkotik ve Kaçakçılık Şubesi’nden Mağusa- Lefkoşa istikametine seyretmekte olan FJ 968 plakalı van aracın içinde gümrüksüz mal olabileceği bilgisini aldıklarını dile getirerek, konu aracın Girne dağyolu kavşağı yakınında durdurularak kontrol edildiğini kaydetti. Kanteper, yapılan kontrol sonucunda aracın bagaj kısmında gümrüğe beyan edilmemiş 21 bin TL değerinde 178 kilo bonfile et, 65 kilo ise biftek tespit edildiğini bildirerek, aracın sürücüsü olan zanlı Yakub Karamez’in de suçüstü yakalanarak tutuklandığını açıkladı. Kanteper, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 7 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaçak EtYakub Karamez
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