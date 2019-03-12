Karakuş ve Alkan’a hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kırmızıgil Et Pazarı isimli işyerinden 28 Eylül 2018 tarihinde 700 kilogram ağırlığındaki hellimleri çalan Mehmet Reşit Karakuş 15 ay, Abdul Metin Alkan ise 12 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan mahkeme heyetinin kararını okuyan Yargıç Temay Sağer, sanıkların itham edildiği Dükkan açma ve Müstahdem tarafından sirkat suçlarının 7 yıla kadar hapislik cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunu belirtti.

Dava konusu suçların son 10 yıl içinde 8 kez ağır ceza mahkemelerinin gündemini oluşturan ikinci suç türü olduğuna değinen Yargıç Sağer, bu suçların ciddiyet ve yaygınlığına vurgu yaptı. İki sanığın 28 Eylül 2018 tarihinde saat 01.00’de Kırmızıgil Et Pazarı’na girdiklerini anımsatan Sağer, 700 kilogram ağırlığında 17 bin TL değerinde hellimleri planlayarak çaldıklarına ve bir kısmını 5 farklı kişiye sattıklarına değindi. Sağer, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip oybirliği ile sanık Mehmet Reşit Karakuş’a 15 ay, Abdul Metin Alkan’a ise 12 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.