Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101721
ALTIN
227.808
DOLAR
5.4580
STERLİN
7.1440
EURO
6.1585
Karakuş ve Alkan’a hapis cezası
KARAKUŞ VE ALKAN’A HAPİS CEZASI
Cinayet davasında ses kayıtları dinleniyor
CİNAYET DAVASINDA SES KAYITLARI DİNLENİYOR
Sağanak yağmur geliyor
SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR
Kitaba tutuklama
KİTABA TUTUKLAMA
banner282

Karakuş ve Alkan’a hapis cezası

Karakuş ve Alkan’a hapis cezası

12 Mart 2019 Salı 17:34
Karakuş ve Alkan’a hapis cezası

Karakuş ve Alkan’a hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kırmızıgil Et Pazarı isimli işyerinden 28 Eylül 2018 tarihinde 700 kilogram ağırlığındaki hellimleri çalan Mehmet Reşit Karakuş 15 ay, Abdul Metin Alkan ise 12 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan mahkeme heyetinin kararını okuyan Yargıç Temay Sağer, sanıkların itham edildiği Dükkan açma ve Müstahdem tarafından sirkat suçlarının 7 yıla kadar hapislik cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunu belirtti.

Dava konusu suçların son 10 yıl içinde 8 kez ağır ceza mahkemelerinin gündemini oluşturan ikinci suç türü olduğuna değinen Yargıç Sağer, bu suçların ciddiyet ve yaygınlığına vurgu yaptı. İki sanığın 28 Eylül 2018 tarihinde saat 01.00’de Kırmızıgil Et Pazarı’na girdiklerini anımsatan Sağer, 700 kilogram ağırlığında 17 bin TL değerinde hellimleri planlayarak çaldıklarına ve bir kısmını 5 farklı kişiye sattıklarına değindi. Sağer, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip oybirliği ile sanık Mehmet Reşit Karakuş’a 15 ay, Abdul Metin Alkan’a ise 12 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Kırmızıgil Et PazarıHellimçaldıMehmet Reşit KarakuşAbdul Metin Alkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cinayet davasında ses kayıtları dinleniyor
Cinayet davasında ses kayıtları dinleniyor
Kitaba tutuklama
Kitaba tutuklama
Hayali öğrencilerden 419 bin TL
Hayali öğrencilerden 419 bin TL
Bulduğu telefon başına dert oldu
Bulduğu telefon başına dert oldu
İzinsiz kazıya suçüstü
İzinsiz kazıya suçüstü
Taşkıran tutuklu yargılanacak
Taşkıran tutuklu yargılanacak
Aşır 1 gün daha tutuklu kalacak
Aşır 1 gün daha tutuklu kalacak
Asilkan tutuksuz yargılacak
Asilkan tutuksuz yargılacak
Cep telefonu can aldı
Cep telefonu can aldı
Uyuşturucu zanlısı mahkemede fenalık geçirdi
Uyuşturucu zanlısı mahkemede fenalık geçirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim