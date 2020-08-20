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Karakoldaki uyuşturucunun izi sürüldü

Demirhan Polis Karakolu’nda hücreye yerleştirilirken üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan zanlı Usman Sani Usman ve uyuşturucuyu ona verdiği tespit edilen zanlı Khalid Sanusio’nin ardından olayla ilgili olduğu ortaya çıkınca evinde yapılan aramada uyuşturucu bulunan Praise Nwachukwu tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 16:24
Karakoldaki uyuşturucunun izi sürüldü
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Demirhan Polis Karakolu’nda hücreye yerleştirilirken üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan zanlı Usman Sani Usman ve uyuşturucuyu ona verdiği tespit edilen zanlı Khalid Sanusio’nin ardından olayla ilgili olduğu ortaya çıkınca evinde yapılan aramada uyuşturucu bulunan Praise Nwachukwu tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

EVİNDE PAKETLEMİŞ

Polis Nwachukwu’nun evinde yapılan aramada duş kabini altına gizlenmiş 220 gram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Zanlı Nwachukwu ifadesinde uyuşturucu maddeyi yaklaşık 2 hafta önce zanlı Khalid Sanusı’nin ikametgâhında paketlediğini ve zanlı Sanusi’ye içmesi için bir miktar verdiğini itiraf etti. Zanlı Nwachukwu’nun soruşturma süresince bir gün tutuklu kalmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

12 Ağustos tarihinde bir trafik kazasına karışan Usman Sani Usman, 18 Ağustos tarihinde tutuklanarak karakola götürüldü. Karakolda üst araması yapılan Usman’ın üzerinden ameliyat eldivenine gizlenmiş 22 gram ağırlığında sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındı.

2 GÜN TUTUKLU KALACAK

Mahkemede şahadet veren polis memuru Ali Çavuş, Usman’ın konu maddeyi 17 Ağustos tarihinde Khalid Sanusi’den aldığını aktardı. Polis soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlıların 2 gün süreyle tutukluluğunu talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Khalid SanusioPraise Nwachukwu
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