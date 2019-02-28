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Karadayı, 8 yıl hapis yatacak

Karadayı, 8 yıl hapis yatacak

28 Şubat 2019 Perşembe 15:31
Karadayı, 8 yıl hapis yatacak

Karadayı, 8 yıl hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Küçük Kaymaklı’da iki yıl önce sevgilisi olan 31 yaşındaki Semiye Şeytan isimli kadını, aracının içinde bulunduğu sırada av tüfeğiyle vurarak, ağır yaralayan 24 yaşındaki Çağın Karadayı, 8 yıl hapis cezası aldı. 2018 yılında meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Çağın Karadayı, sevgilisi Semiye Şeytan’a aracındayken av tüfeği ile ateş ederek, sol kasık, sol bacak ve sol el kısmından yaralamıştı. Silahlı saldırıya uğrayan Şeytan aracını çalıştırıp, Hamitköy’e sürmüş, Reis Market karşısındaki boş alanda durmuş ve bir akrabasını arayarak yardım istedikten sonra hastaneye sevk edilmişti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın dünkü karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Attila Enver Etkin hazır bulundu. Duruşmanın kararını okuyan Başkan Fadıl Aksun, Ağır yaralama suçunun müebbet hapis öngören son derece ciddi suçlardan olduğuna değindi.

Aksun, Anayasa’ya göre herkesin barış ve huzur içinde yaşama hakkı olduğunu ve vücut bütünlüğü hakkına sahip olduğunu belirtti. Aksun, Anayasa’ya göre KKTC’nin hukuk devleti olduğunu anımsatarak, hiç kimsenin karşısındakini hatalı olduğu gerekçesiyle cezalandırma hakkı olmadığını kaydetti. Aksun, Mahkemelerin Yıllık Faaaliyet raporlarına göre son üç yıllık dönemde, ağır yaralama, adam öldürme ve darp başlığı altındaki suçların Ağır Ceza Mahkemeleri’nin gündemini oluşturan 4’üncü suç tipi olduğunu söyledi.

Başkan Fadıl Aksun, ağır yaralama suçunun KKTC’de yaygınlaşan suçlardan olduğunu belirtti. Aksun, sanığın konu suçu patlayıcı madde ve ateşli silahla işlemesini, suçun meskun mahalde topluma açık ve Yaman Marketin çevresinde işlenmesini, müştekiye iki kez arka arkaya ateş etmesini, müştekinin hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini kaydetti.

Başkan Aksun, sanığın suçun işlendiği tarihte 25 yaşında oluşunu, özür dilemesini, serbest kaldığı sürede müştekiye zarar vermemesini, olayın hemen ardından aracın camını kırıp, müştekiyi hastaneye götürme niyetini, polise teslim oluşunu, müştekinin kalıcı hasarı olmamasını, sanığın sabıkasız ve iyi bir sicilinin oluşunu sanığın lehine değerlendirdiklerini belirtti. Aksun, sanığa kamu menfaati göz önünde bulundurularak, hapsi cezası dışında bir ceza vermelerine olanak olmadığını kaydetti. Aksun, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 8 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Semiye ŞeytanÇağın KaradayıYARALAMAAv Tüfeği8 Yıl Hapis
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