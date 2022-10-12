KAPTANOĞLU TEMİNATA BAĞLANDI

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da müvekkilinden dava açması için para alıp dava açmadığı gerekcesi ile polise şikayet edilen zanlı Sırdaş Kaptanoğlu tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgşli olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis 28 Haziran 2021 tarihinde Lefkoşa'da hukuk davası açılması için Lefkoşa'da sakin Ömer MENDES'den 2000 TL. 26.05.2022 tarihinde açılan davanın icra takip işlemi için yine Ömer MENDES'den 2000 TL alip herhangi bir dava dosyalamayarak sahtekarlıkla para temin suçunu işlediği gerekcesi ile yapılan şikayet üzerine tutuklandığını söyledi. Polis zanlının ayrıca 19 Nisan 2022 - 20 Mayıs 2022 tarihleri arasında Adil ÖZDEMİR'den Iktisatbankası'na borcunu ödemek için 143,640 TL'sını alıp konu bankaya yatırmayarak emanetçi tarafından sirkat suçunu işlediği gerekcesi yapılan şikayet bulunduğunu söyledi. Polis şikâyetler üzerine zanlının tutuklandığını ve zanlının etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 150 bin TL'lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.