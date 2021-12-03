banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akaryakıt geldi!
Akaryakıt geldi!
Burslar bugün ödeniyor
Burslar bugün ödeniyor
TC Dışişleri'nden Rum Yönetimi'ne tepki
Rum Yönetimi'ne tepki!
Böylesini ne gördük ne yaşadık!
Böylesini ne gördük ne yaşadık!
banner405
Flaş Haber
Akaryakıt geldi!
Kapat

Kaptan köşkünde 3 milyonluk uyuşturucu

Kaptan köşkü operasyonu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Arslan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Aralık 2021 Cuma 16:07
Kaptan köşkünde 3 milyonluk uyuşturucu

banner341
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kaptan köşkü operasyonu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Arslan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlı Mehmet Arslan’ın 1 Aralık’ta Narkotik ekibi tarafından zanlının ikametgâhında yapılan aramada yatak odasında iki adet 9 milimetre çapında tabanca ve şarjörleri, 9 milimetre çapında mermi ve 85 adet kurusıkı tabanca mermisi ve tabanca kılıfının bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının ifade vermediğini ve herhangi bir izahatta bulunmadığını söyledi. Polis, tabancaların balistik incelemeye gönderildiğini belirtti. Polis,  alınan bilgide TC’den KKTC’ye ithal edilen ve Kaptan Köşkü Operasyonunda Akgünler yük gemisiyle yakalanan 3 milyon TL değerinde 2 kilo metamfetamine türü uyuşturucu maddeyi ithal eden Akın Barut’tan Ekim 2021 tarihinde aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, tabancaya parmak izi ve balistik inceleme yapılacağını söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Arslan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisten haberler
Polisten haberler
Sahte paraya 3 ay hapis
Sahte paraya 3 ay hapis
Uyuşturucuya 18 ay hapislik
Uyuşturucuya 18 ay hapislik
Çirkin olay esnasında video kaydı yapıldığı ortaya çıktı
Çirkin olay esnasında video kaydı yapıldığı ortaya çıktı
Aleyhinde suç bulunmayan M.G serbest kaldı
Aleyhinde suç bulunmayan M.G serbest kaldı
Escobar'ın kalesi gibi ev
Escobar'ın kalesi gibi ev
Polisten haberler
Polisten haberler
Falyalı : Suçsuzluğum İspatlandı
Falyalı : Suçsuzluğum İspatlandı
Darp eden tesbit edilemedi
Darp eden tesbit edilemedi
Araçlardan hırsızlık yapan 4 zanlı tutuksuz, 1 zanlı tutuklu yargılanacak
Araçlardan hırsızlık yapan 4 zanlı tutuksuz, 1 zanlı tutuklu yargılanacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim