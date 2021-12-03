Kaptan köşkünde 3 milyonluk uyuşturucu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kaptan köşkü operasyonu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Arslan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlı Mehmet Arslan’ın 1 Aralık’ta Narkotik ekibi tarafından zanlının ikametgâhında yapılan aramada yatak odasında iki adet 9 milimetre çapında tabanca ve şarjörleri, 9 milimetre çapında mermi ve 85 adet kurusıkı tabanca mermisi ve tabanca kılıfının bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının ifade vermediğini ve herhangi bir izahatta bulunmadığını söyledi. Polis, tabancaların balistik incelemeye gönderildiğini belirtti. Polis, alınan bilgide TC’den KKTC’ye ithal edilen ve Kaptan Köşkü Operasyonunda Akgünler yük gemisiyle yakalanan 3 milyon TL değerinde 2 kilo metamfetamine türü uyuşturucu maddeyi ithal eden Akın Barut’tan Ekim 2021 tarihinde aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, tabancaya parmak izi ve balistik inceleme yapılacağını söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.