Kaplan 7 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lapta Gençlik Merkezi’nde yerleştirilen iki Suriyeli mültecinin yasal tutukluluktan firar etmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Erdoğan Kaplan bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Gökmen Yuvka, zanlının Lapta Gençlik Merkezi’nde yerleştirilen iki Suriyeli mültecinin yasal tutukluluktan firar etmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının telefon kayıtlardan yapılan araştırmada kaçan şahıslarla 14 kez görüşme yaptığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının 2 Eylül’de Gazimağusa’da tespit edilip, tutuklandığını söyledi.

Alınacak ifadeler olduğunu, iki kişinin arandığını, ayrıca zanlının telefon dökümlerinin incelemesinin sürdüğünü kaydeden polis, 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.