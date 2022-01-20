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Kapkaç operasyonunda 325 gr uyuşturucu ele geçirildi

20 Ocak 2022 Perşembe 15:08
Kapkaç operasyonunda 325 gr uyuşturucu ele geçirildi

(20-01-2022….MHA) Narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince 19.01.22 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Akyar kara sınır kapısında gerçekleştirilen ve “kapkaç operasyonu” olarak isimlendirilen operasyonda GKRY bölgesinden KKTC’ ye giriş yapan E.E’in (E-52) kullanımındaki aracında ve ikametgahında yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 325 gr ağırlığında madde ve uyuşturucu kırıntısı ihtiva ettiğine inanılan 1 adet hassas terazi emare olarak alındı ve suçüstü hali gereği adı edilen şahıs tutuklandı.

Zanlı bugün 20.01.22 tarihinde” kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde bir gün süreyle tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen, olguları aktarmak üzere polis memuru Cüneyt Arkın’ ı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 19.01.22 tarihinde saat 15.30 raddelerinde GKRY bölgesine giden zanlının geri dönüşte uyuşturucu madde getireceğine dair alınan bilgi ışığında bölgede görev başlatıldığını, saat 16.00 raddelerinde kullanımındaki araç ile GKRY bölgesinden gelip Akyar kara sınır kapısından KKTC’ ye giriş yapan zanlının alıkonarak aramaya tabi tutulduğunu söyledi.

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Kullanımındaki araçta yapılan aramada şoför koltuğu alt kısmında çorap içerisinde 4 adet naylon poşet parçasına sarılı sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 250 gr ağırlığında madde ve direksiyon altındaki ara bölgede 2 adet ayrı naylon parçasına sarılı sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 25 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Ayni gün zanlının Tuzlada kalmakta olduğu ikametgahında 17.45-18.10 saatleri arasında yapılan aramada yatak odasında komodin üst çekmecesi içerisinde şeffaf naylon poşete sarılı sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 50 gr ağırlığında madde ve komodin üst kısmında uyuşturucu madde kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan 1 adet hassas terazi bulunarak emare alındığını söyleyen tanık, zanlının mesele ile ilgili polise gönüllü bir ifade verdiğini belirtti.

Zanlıdan yapılan soruşturma ve temin edilen gönüllü ifadesinde, aracında bulunan maddeleri 19.01.22 tarihinde GKRY bölgesinde, sadece ismini bildiği bir şahıstan Larnaka’ da 400 Euro karşılığı satın aldığını, ikametgahında bulunan uyuşturucu maddeleri  ise 16.01.22 tarihinde Gazimağusa’ da 100 Euro karşılığı ayni şahıstan satın aldığına dair beyanda bulunduğuna dikkat çeken tanık, emare uyuşturucu maddenin ciddi miktarda olduğunu, incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini ve henüz sonuç alınamadığını, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin tamamlanmadığını, aranan bir şahıs olduğunu ve alınması gereken ifadeler olduğuna değindikten sonra zanlı aleyhine 1 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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