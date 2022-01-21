Kapkaç operasyonu zanlısının tutukluluğu 8 gün uzatıldı

(21.01.2022... MHA) Narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince, 19.01.22 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Akyar kara sınır kapısında gerçekleştirilen ve “kapkaç operasyonu” olarak isimlendirilen operasyonda GKRY bölgesinden KKTC’ ye giriş yapan E.E (E-52) ’in kullanımındaki aracında ve ikametgahında yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 325 gr ağırlığında madde ve uyuşturucu kırıntısı ihtiva ettiğine inanılan 1 adet hassas terazi emare olarak alınmış ve suçüstü hali gereği adı edilen şahıs tutuklanmıştı. 20.01.22 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılan zanlıya 1 gün tutukluluk emri verilmiş ve bugün 21.01.22 tarihinde yeniden çıkarıldığı mahkemede bu süre 8 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, olguları aktarmak üzere polis memuru İbrahim Gökova’ yı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 19.01.22 tarihinde saat 15.30 raddelerinde GKRY bölgesine giden zanlının geri dönüşte uyuşturucu madde getireceğine dair alınan bilgi ışığında bölgede görev başlatıldığını, saat 16.00 raddelerinde kullanımındaki araç ile GKRY bölgesinden gelip Akyar kara sınır kapısından KKTC’ ye giriş yapan zanlının alıkonarak aramaya tabi tutulduğunu söyledi.

Kullanımındaki araçta yapılan aramada şoför koltuğu alt kısmında çorap içerisinde 4 adet naylon poşet parçasına sarılı sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 250 gr ağırlığında madde ve direksiyon altındaki ara bölgede 2 adet ayrı naylon parçasına sarılı sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 25 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Ayni gün zanlının Tuzlada kalmakta olduğu ikametgahında 17.45-18.10 saatleri arasında yapılan aramada yatak odasında komodin üst çekmecesi içerisinde şeffaf naylon poşete sarılı sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 50 gr ağırlığında madde ve komodin üst kısmında uyuşturucu madde kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan 1 adet hassas terazi bulunarak emare alındığını söyleyen tanık, zanlının mesele ile ilgili polise itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini belirtti.

Temin edilen gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin halen devam etmekte olduğunu söyleyen tanık, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 8 gün ek tutukluluk vermesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 8 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)