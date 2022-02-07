Kapıda sorun çıkardı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen uyustrucu operasyonunda tutuklanan zanlı Oluwabusayo Emmanuel Adeotı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, Zanlı Oluwabusayo Emmanuel Adeotı’nin Kanunsuz Uyuşturucu madde tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 03.02.2022 tarihinde saat 09.20 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliğine Lokmacı Kara Giriş Kapısı'nda sorun çıkardığı gerekçesi ile getirilen zanlının beraberinde bulundurduğu siyah renk el çantası içerisinde huzurunda yapılan aramada cam kavanoz içerisinde muhafaza edilmiş yaklaşık 12 gram Hint Keneviri olduğuna inanılan madde bulunup emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve 04.02.2022 tarihinde zanlı Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılıp aleyhine 3 gün tutukluluk alındığını belirtti. Polis, 06.02.2022 tarihinde 20:00-20:30 saatleri arasında zanlının ikametgahında huzurunda Lefkoşa Adli Şube'de görevli bir polis ekibi tarafından Mahkeme emri ile yapılan arama neticesinde, ikametgahın çalışma odası içerisinde bulunan siyah renk çöp kutusu içerisinde yaklaşık 0.5 gram ağırlığında Hint Keneviri olduğuna inanılan madde ile yine ayni oda içerisinde bulunan çalışma masasının çekmecesi içerisinde, içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan kırıntılar bulunan kırmızı renk plastik öğütücü bulunup, emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, tahkikatın henüz tamamlanmamış olup emare olarak zapt edilen 12 gram uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddenin Devlet Laboratuvarından sonucunun henüz gelmediğini, 06.02.2022 tarihinde Zanlının ikametgahında bulunan 0.5 gram uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddenin de gerekli yazışmaların yapılarak Devlet Laboratuvarına gönderilmesi gerektiğini anlattı. Polis, zanlının bu aşamada poliste 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, talebi onayladı.