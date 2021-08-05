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Kapan operasyonu zanlıları hakkında karar açıklandı!

Lefkoşa'da Narkotik polisinin gerçekleştirdiği kapan operasyonunda tasarruflarında 2 kilo 280 gram ağırlığında Hintkeneviri bulunan sanıklar Oluchi Oscar Okoye ve Enoma Foster Ekogiawe aleyhindeki karar açıklandı.

05 Ağustos 2021 Perşembe 12:33
Kapan operasyonu zanlıları hakkında karar açıklandı!

Kamalı Haber

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Umut İnan’dan oluşan heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Nüvit Gazi açıkladı.

Gazi, uyuşturucu maddeyle bağlantılı suçların ciddi ve vahim suçlar olduğunu belirterek, bu suçların toplumu olumsuz şekilde etkilediğini kaydetti.

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Uyuşturucu madde kullanımının ülkemizde yaygınlık gösterdiğini ve gelecek nesilleri tehdit ettiğini dile getiren Gazi, özellikle gençlerin daha çok etki altında kaldığını ifade etti.

Gazi, sanıklara ceza verilirken kamu yararının göz önünde bulundurulduğuna işaret ederek, aynı zamanda maddelerin nevi ve miktarının, hangi koşullar içerisinde yer aldığının da önem arz ettiğini vurguladı.

Gazi, sanıkların tasarruf ettiği 2 kilo 289 gram ağırlığındaki uyuşturucu maddenin külliyatlı oluşunu aleyhlerine değerlendirdiklerinin altını çizdi.

Sanıkların maddi imkânsızlık içinde olduğunu, uyuşturucu maddeleri ticari amaçla aldıklarını bildiren Gazi, tüm bu unsurların sanıkların aleyhine değerlendirdiklerini belitti.

Sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Gazi, sanıkları 9’ar yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kapan OperasyonuUyuşturucuOluchi Oscar OkoyeEnoma Foster Ekogiawe
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