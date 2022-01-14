Kapalı Maraş’ta hırsızlık yapan zanlılara 5 gün ek tutukluluk!

Kapalı Maraş’dan muhtelif eşya sirkat eden 4 kişiye 5 gün ek tutukluluk

(14-01-2022…MHA) 2021 yılı içerisinde Gazimağusa’da birinci derecede askeri yasak bölge olan Kapalı Maraş içerisinden birçok tarihlerde birçok kez muhtelif markalarda çeşitli eşya ve elektrik kabloları sirkat ettikleri iddiasıyla C.G, T. G, C.Ö ve H.K 12.01.22 tarihinde tutuklanmış ve 13.01.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında birer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 14.01.22 tarihinde “1.ci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal, sirkat ve kasti hasar” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri beşer gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, olguları aktarmak üzere polis memuru Cafer Erenköylü’yü tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 2021 yılı içerisinde, birinci derecede askeri yasak bölge olan kapalı Maraş bölgesinden birçok tarihlerde, birçok kez muhtelif markalarda çeşitli eşya ve elektrik kablolarının sirkat edilmesiyle ilgili tahkikat başlatıldığını söyledi.

Sürdürülen tahkikat sonucunda mesele ile ilgili bağlantısı olduğu belirlenen zanlı 1’in ikametgahında yapılan aramada kapalı Maraş içerisinden sirkat edildiğine inanılan çeşitli çeşme, bir adet Rumca yazılı tabela, eski bir buzdolabı, çok miktarda elektrik kablosu ve elektrik trafosuna ait olduğu sanılan parçalar bulunarak emare alındığını, zanlı 2’nin ikametgahındaki aramada ayni yerden alındığı düşünülen 2 adet eski kola kasası ve içerisinde muhtelif eşyalar bulunan tahta bir sandık bulunarak emare alındığını, zanlı 3’ün ikametgahındaki aramada ise yine ayni yerden sirkat edildiği düşünülen bir adet insan motifli oval Haç, 2 adet eski avize, bazı araba plakaları, 2 adet tabela, eski çeşme vanaları, Rumca hikaye kitapları, bir miktar elektrik kablosu, 1 adet eski elektrik sobası ve 1 adet detektör bulunarak emare alındığını belirten tanık polis yapılan soruşturma esnasında zanlı 4’ün geçtiğimiz aylar içerisinde muhtelif hurdacılara 200 kilo civarında bakır kablo sattığının tespit edilmesiyle zanlı 4’ün de mesele ile ilgili sorgulandığını, mandırasında ve ikametgahında yapılan aramada birçok elektrik kablosunun bulunarak emare alındığını ve bunlarla ilgili araştırma yapıldığını söyledi.

Zanlı 4’ün satmış olduğu bakır kablolarla ilgili açıklayıcı izahat ve beyanda bulunmaması üzerine tüm zanlıların tutuklandığını söyleyen tanık, zanlı 1, 2 ve 3’ün birer gönüllü ifade verdiğini, zanlı 1 dışında diğer zanlıların suçlamaları kabul etmediğini, tasarruflarında bulunan eşyaları sağdan soldan, yol kenarlarından ve deniz sahilinde, bir kısmını da evlerinde bulduklarına dair beyanlarda bulunduklarına dikkat çeken tanık, temin edilen 1 günlük tutukluluk süresi içerisinde yapılan icraatlar hakkında mahkemeye bilgi aktardı.

Zanlı 4’ün de mesele ile ilgili gönüllü ifade verdiğini söyleyen tanık, yapılan soruşturmada zanlı 4’ün Ağustos 2021 ay’ı içerisinde hurdacılara 33 bin T.L değerinde 550 kilo bakır sattığının tespit edildiğini, bunlarla ilgili sorgulanan zanlının bunları nereden temin ettiğine dair açıklayıcı bir bilgi veremediğini belirtti. Zanlıların tasarrufunda bulunan eşyalarla ilgili Maraş kapalı bölgesinde askeri depo sorumlusundan yapılan soruşturmada emarelerin kapalı Maraş içerisindeki eşyaların benzerlerinden oluştuğuna dair ifade temin edildiğini belirten tanık, bazı büyük otellerin 3 boy elektrikli motorlarının yerinde olmadığını, zanlıların tasarrufunda bulunan muhtelif kablo ve trafo malzemelerinin de Kapalı Maraş bölgesi içerisinden sirkat edildiğine dair tespitler yapıldığına dikkat çekti.

Tutukluluk süresi içerisinde 28 ifade alındığını, zanlılardan alınan cep telefonlarındaki 30 telefon dökümü ile ilgili incelemenin devam ettiğini ve cep telefonlarının detaylı inceleme için Data şubesine gönderildiği yönünde bilgi veren tanık, soruşturmanın geniş kapsamlı ve titiz bir şekilde çok yönlü olarak devam ettiğine değindikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine beşer gün daha tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan, talep edilen süreyi uygun ve adil bulduktan sonra zanlıların beşer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)