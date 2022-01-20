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Kapalı Maraş’dan sirkat suçlamasıyla tutuklanan 4 kişiden biri serbest kaldı

20 Ocak 2022 Perşembe 00:16
Kapalı Maraş’dan sirkat suçlamasıyla tutuklanan 4 kişiden biri serbest kaldı

(19-01-2022…MHA) 2021 yılı içerisinde Gazimağusa’da birinci derecede askeri yasak bölge olan Kapalı Maraş içerisinden birçok tarihlerde birçok kez muhtelif markalarda çeşitli eşya ve elektrik kabloları sirkat ettikleri iddiasıyla C.G, T. G, C.Ö ve H.K 12.01.22 tarihinde tutuklanmış ve bugüne değin poliste tutuklu kalmışlardı.

Zanlılar bugün 14.01.22 tarihinde “1.ci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal, sirkat ve kasti hasar” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldılar. Yapılan tahkikatta aleyhine suç tespit edilemeyen zanlı 2 konumundaki T.G serbest kalırken zanlı 1 ve zanlı 3 konumundaki C.G ve C.Ö davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

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Zanlı 4 konumundaki H.K aleyhine getirilen suçun İskele polis müdürlüğü sınırları içerisinde meydana geldiğinin tespit edilmesi nedeniyle İskele polis müdürlüğü polislerine teslim edildikten sonra çıkarıldığı mahkemede tutukluluk süresi 2 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan tanık polis, olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatma yaptı. Temin edilen tutukluluk süresi içerisinde çok yönlü bir tahkikat yapıldığını, zanlı 2 konumundaki T.G’nin aleyhinde suç tespit edilemediği cihetle serbest bırakıldığını söyleyen tanık polis, zanlı 4 konumundaki H.K’nın işlemiş olduğu suçun İskele polis müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde meydana gelmesi nedeniyle ilgili müdürlük polisine teslim edildiğini ve hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildiğini belirtti

Zanlı 1’e sirkat, zanlı 3’e kanunsuz mal tasarrufu ve yetkili makamdan izinsiz detektör bulundurmaktan yazılı dava tebliğ edildiğini söyleyen tanık polis, tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme olanağı bulunmayan zanlıların ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlı 1 ve zanlı 3’ün ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışlarını men ederek 5 biner T.L nakdi teminat yatırmaları, KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 75 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada birer gün polise ispatı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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