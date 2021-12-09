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Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

58 yaşındaki şahıs tutuklandı..

09 Aralık 2021 Perşembe 13:26
Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

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02.12.2021 tarihinde, Girne Turizm Limanında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Taşucu–Girne seferini yapmakta olan bir gemide gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen ileri soruşturmada; mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.N.Ç.(E-45)’nin üzerinde yapılan arama sonucu yaklaşık 1 gr ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.T.(E-58) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Kanunsuz Uyusturucu Madde TasarrufuGirne Limanı
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