22.12.2020 tarihinde, Gazimağusa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçu ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen H.A.(E-35)’nın Hisarköy ve Göçmenköy’de bulunan iki ayrı ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 17 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas terazi, içerisinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet cam tabak, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet banknot para, 1 adet kredi kartı, 1 adet pipet parçası ve 2 adet jilet bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.